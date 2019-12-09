Не пускали обратно: жительницу Казани подозревают в смертельном поджоге из-за обиды

СЕГОДНЯ 18:37 2019-12-09T18:37:38+03:00

В результате пожара погибли два человека и еще четверо пострадали

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Стало известно, что причиной пожара в казанском общежитии на улице Актайская, в котором погибли два человека, стал поджог.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». Уже есть подозреваемая – 31-летняя знакомая погибших. Ранее 6 раз судимая женщина уже задержана. Пока она свою вину не признает.

Напомним, пожар произошел 7 декабря вечером. Тогда в комнате общежития были найдены тела 43-летнего хозяина и его 40-летней сожительницы. Во время тушения пожарные спасли 23 человека, в том числе семь детей. Людей осмотрели медики «скорой». Они в итоге с признаками отравления продуктами горения госпитализировали четверых мужчин.

По версии следствия, в тот злополучный вечер задержанная выпивала с погибшими. Между хозяевами и гостьей в один из моментов вспыхнула пьяная ссора. Последнюю в итоге выставили за дверь и отказались пускать обратно. На это женщина собрала весь имеющийся мусор на этаже и, сложив его у двери обидчиков, подожгла.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU