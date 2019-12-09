С января 2020 года запустят троллейбусы из Чебоксар в Новочебоксарск

СЕГОДНЯ 18:54 2019-12-09T18:54:08+03:00

Электротранспорт для этого должен прибыть до 16 декабря 2019-го

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С января 2020 года в Чувашии запустят долгожданный троллейбусный маршрут Чебоксары-Новочебоксарск. Электротранспорт для этого должен прибыть до 16 декабря 2019-го.

О запуске маршрута официально заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев во время своего еженедельного совещания.

ИСТОЧНИК KP.RU