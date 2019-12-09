12 декабря казанский поселок Борисоглебское на день оставят без воды

СЕГОДНЯ 18:21 2019-12-09T18:21:40+03:00

Воды не будет с 9.00 и до полуночи. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отключение связано с работами по подключению водопровода

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К этому четвергу, 12 декабря, жителям казанского поселка Борисоглебское стоит особо подготовиться. Всех их оставят без воды на целый день.

Так, краны пересохнут с 9.00 и до полуночи. Данное отключение связано с проведением работ по подключению водопровода.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам. Сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU