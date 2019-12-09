Самый крупный в Татарстане торговый центр назвали KazanMall
Стало известно, что самый крупный в Татарстане торговый центр – центр семейного отдыха на улице Павлюхина в Казани, получил название.
Итак, комплекс площадью более 137 тысяч квадратных метров получил имя KazanMall. При этом, чтобы использовать название столицы республики, пришлось получить разрешение у комиссии Исполкома по согласованию вопросов размещения герба и флага города.
- Комиссия по согласованию вопросов размещения герба и флага города рассматривает заявления и дает заключения о разрешении или об отказе в праве использования официальных символов (герб и флаг) и словесных символов (слова «Казань» и «Зилант», образованные на его основе слова и словосочетания, кроме фамилий и имен собственных). Разрешение на использование слова «Казань» в названии центра семейного отдыха имеет неограниченный срок действия. В случае ликвидации, реорганизации или изменения наименования юридического лица разрешение считается аннулированным, - сообщили в мэрии Казани.
При этом отмечается, что окончание строительства и открытие KazanMall запланировано на август 2020 года. В пятиэтажном здании должны разместиться развлекательные площадки, зоны отдыха, кафе и магазины, также там предусмотрена и подземная автопарковка.
ИСТОЧНИК KP.RU