2019-12-09T15:24:31+03:00
Общество

Самый крупный в Татарстане торговый центр назвали KazanMall

Его строительство в столице республики на улице Павлюхина должна закончиться в августе 2020 года
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта gsn.tatarstan.ruФото: с сайта gsn.tatarstan.ru
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Стало известно, что самый крупный в Татарстане торговый центр – центр семейного отдыха на улице Павлюхина в Казани, получил название.

Итак, комплекс площадью более 137 тысяч квадратных метров получил имя KazanMall. При этом, чтобы использовать название столицы республики, пришлось получить разрешение у комиссии Исполкома по согласованию вопросов размещения герба и флага города.

- Комиссия по согласованию вопросов размещения герба и флага города рассматривает заявления и дает заключения о разрешении или об отказе в праве использования официальных символов (герб и флаг) и словесных символов (слова «Казань» и «Зилант», образованные на его основе слова и словосочетания, кроме фамилий и имен собственных). Разрешение на использование слова «Казань» в названии центра семейного отдыха имеет неограниченный срок действия. В случае ликвидации, реорганизации или изменения наименования юридического лица разрешение считается аннулированным, - сообщили в мэрии Казани.

При этом отмечается, что окончание строительства и открытие KazanMall запланировано на август 2020 года. В пятиэтажном здании должны разместиться развлекательные площадки, зоны отдыха, кафе и магазины, также там предусмотрена и подземная автопарковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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