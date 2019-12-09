«Извергами растут дети»: в Набережных Челнах перед Новым годом 2020 вандалы испортили главную елку

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-09T14:46:23+03:00

Мэрия города просит откликнуться всех, кто был свидетелем преступления [видео]

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В ближайшие дни в Небрежных Челнах должен быть закончен монтаж всех городских елок. Между тем камеры видеонаблюдения засекли вандалов, которые испортили каркас главной в городе зеленой красавицы на площади «Азатлык». Об инциденте сообщает мэрия Набережных Челнов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/748627" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах перед Новым годом 2020 вандалы испортили главную елку.

- Этой ночью неизвестные испортили каркас главной новогодней елки на площади «Азатлык». В настоящее время Исполнительный комитет готовит заявление в правоохранительные органы. Просим откликнуться свидетелей происшествия. Если вы узнали детей на видео, обратитесь в Исполнительный комитет для добровольного возмещения ущерба, - сообщает мэрия татарстанского автограда.

Горожане в комментариях под данным сообщением уже осудили юных вандалов:

«Извергами растут дети»,

«Детям лет 10 на вид. Одни гуляют в темное время суток. Я бы не отпустила»,

«Молодые вандалы растут. Что дальше будет с ними мы не знаем».

ИСТОЧНИК KP.RU