«Извергами растут дети»: в Набережных Челнах перед Новым годом 2020 вандалы испортили главную елку
В ближайшие дни в Небрежных Челнах должен быть закончен монтаж всех городских елок. Между тем камеры видеонаблюдения засекли вандалов, которые испортили каркас главной в городе зеленой красавицы на площади «Азатлык». Об инциденте сообщает мэрия Набережных Челнов.
В Набережных Челнах перед Новым годом 2020 вандалы испортили главную елку.
- Этой ночью неизвестные испортили каркас главной новогодней елки на площади «Азатлык». В настоящее время Исполнительный комитет готовит заявление в правоохранительные органы. Просим откликнуться свидетелей происшествия. Если вы узнали детей на видео, обратитесь в Исполнительный комитет для добровольного возмещения ущерба, - сообщает мэрия татарстанского автограда.
Горожане в комментариях под данным сообщением уже осудили юных вандалов:
«Извергами растут дети»,
«Детям лет 10 на вид. Одни гуляют в темное время суток. Я бы не отпустила»,
«Молодые вандалы растут. Что дальше будет с ними мы не знаем».
ИСТОЧНИК KP.RU