В Набережных Челнах ищут 11-летнего мальчика, который пропал три дня назад

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-09T13:07:07+03:00

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В Набережных Челнах идут активные поиски 11-летнего Дмитрия Клепиковского. Школьник ушел из дома 6/11/16 в поселке ЗЯБ в субботу, 6 декабря, но до сих пор не вернулся обратно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд ЧЕЛНЫ ПОИСК «ВАСИЛИСА».

Известно, что Дмитрий ростом около 145 сантиметров имеет плотное телосложение и светлые коротко постриженные волосы. На вид ему около 10-12 лет. На момент пропажи школьник был одет в коричневую куртку, спортивные штаны темно-синего цвета и темные сапоги-«дутики». Шапки при себе ребенок не имел.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дмитрия, просьба сообщить об этом по телефонам +7 904 675-30-15 или (8552) 37-98-87.

ИСТОЧНИК KP.RU