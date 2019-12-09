В Чувашии на трассе М-7 "Волга" каток-асфальтоукладчик скатился с трала и протаранил бензовоз
Причиной перекрытия движения автомобилей по трассе М07 "Москва-Уфа" - "Волга" недалеко от села Тюрлема в Козловском районе, которое произошло в субботу 7 декабря в 16.30 республики, стало курьезное ДТП.
На большом трале-дальномере перевозили многотонный каток-асфальтоукладчик. Последний видимо плохо закрепили, и когда трал заезжал на мост на скорости, он скатился на дорогу. По инерции асфальтоукладчик проехал несколько метров по встречке и врезался в бензовоз, повредив его.
В Чувашии на трассе М-7 "Волга" каток-асфальтоукладчик скатился с трала и протаранил бензовоз.соцсети
Обошлось без пострадавших и без утечки топлива, но движение на этом участке дороги было восстановлено в полном объеме только после того, как удалось убрать с места аварии всех участников происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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