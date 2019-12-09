2019-12-09T12:47:22+03:00
Происшествия

В Чувашии на трассе М-7 "Волга" каток-асфальтоукладчик скатился с трала и протаранил бензовоз

По предварительным данным, никто не пострадал [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Причиной перекрытия движения автомобилей по трассе М07 "Москва-Уфа" - "Волга" недалеко от села Тюрлема в Козловском районе, которое произошло в субботу 7 декабря в 16.30 республики, стало курьезное ДТП.

На большом трале-дальномере перевозили многотонный каток-асфальтоукладчик. Последний видимо плохо закрепили, и когда трал заезжал на мост на скорости, он скатился на дорогу. По инерции асфальтоукладчик проехал несколько метров по встречке и врезался в бензовоз, повредив его.

В Чувашии на трассе М-7 "Волга" каток-асфальтоукладчик скатился с трала и протаранил бензовоз.соцсети

Обошлось без пострадавших и без утечки топлива, но движение на этом участке дороги было восстановлено в полном объеме только после того, как удалось убрать с места аварии всех участников происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
Самый крупный в Татарстане торговый центр назвали KazanMall
В Казани главбуха стройфирм отправили под арест по подозрению в хищении 115 миллионов рублей
«Извергами растут дети»: в Набережных Челнах перед Новым годом 2020 вандалы испортили главную елку
В центре Йошкар-Олы поймали щуку весом 3,5 килограмма
Билайн дарит казанцам скидку 20% на связь в 2020 году
В Татарстане водитель Мерседес Бенц на "зебре" насмерть сбил 12-летнюю девочку
Болельщики «Рубина» поддержали акцию фанатов московского «Спартака» и покинули стадион
В Набережных Челнах ищут 11-летнего мальчика, который пропал три дня назад
В Татарстане два парня провалились под лед и чуть не погибли
В 2019 году на благоустройство общественных пространств Казани потратили рекордыные 1,5 миллиарда рублей
В новогодние праздники 2020 из Казани организуют дополнительные авиарейсы
В Татарстане во время погони патрульный автомобиль ДПС вылетел с дороги в кювет
Не курят и не пьют: Татарстан вошел в число регионов, где у людей отсутствуют вредные привычки
В Татарстане водитель внедорожника на скорости вылетел в кювет и погиб