СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-09T12:47:22+03:00

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Причиной перекрытия движения автомобилей по трассе М07 "Москва-Уфа" - "Волга" недалеко от села Тюрлема в Козловском районе, которое произошло в субботу 7 декабря в 16.30 республики, стало курьезное ДТП.

На большом трале-дальномере перевозили многотонный каток-асфальтоукладчик. Последний видимо плохо закрепили, и когда трал заезжал на мост на скорости, он скатился на дорогу. По инерции асфальтоукладчик проехал несколько метров по встречке и врезался в бензовоз, повредив его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/748593" frameborder="0"></iframe> В Чувашии на трассе М-7 "Волга" каток-асфальтоукладчик скатился с трала и протаранил бензовоз.соцсети

Обошлось без пострадавших и без утечки топлива, но движение на этом участке дороги было восстановлено в полном объеме только после того, как удалось убрать с места аварии всех участников происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU