В 2019 году на благоустройство общественных пространств Казани потратили рекордыные 1,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-09T12:09:27+03:00

1,03 миллиарда из этой суммы – деньги из бюджета Татарстана, 458 миллионов – из федеральной казны

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В 2019 году в Казани благоустроили 8 общественных пространств. На это было потрачено рекордные 1.5 миллиарда рублей. 1,03 миллиарда из этой суммы – деньги из бюджета Татарстана, 458 миллионов – из федеральной казны. Такие цифры на совещании «деловом понедельнике» в мэрии Казани назвал глава городского комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Так, работы были проведены в Аллее Славы, в бульваре «Ак чэчэклэр», в лесопарке «Дубрава», на береговой линии Центра семьи «Казан» и береговой зоны Малого и Большого Лебяжьих озер. Также в 2019 году завершена основная часть благоустройства пляжа озера Комсомольское.

- Важно, что парки и скверы проектируются таким образом, чтобы использоваться круглогодично. Зимой это не менее активная зона притяжения жителей и гостей города, особенно – в предновогодний период, когда парки порадуют казанцев и гостей города праздничными мероприятиями, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU