В новогодние праздники 2020 из Казани организуют дополнительные авиарейсы

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-09T11:55:17+03:00

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В новогодние праздники 2020, а также в их преддверии, организуют дополнительные авиарейсы из Казани по ряду направлений.

Так, с 27 декабря из столицы Татарстана будет вылетать еще один самолет Boeing 737-800 в Стамбул. Речь идет о чартерных рейсах. Они будут выполняться по пятницам вплоть до 10 января 2020 года.

Вылет из Казани намечен в 15.00, прилет в Стамбул - в 18.40. Обратно самолет отправится в 09.15, прибытие в столицу Татарстана в 12.55. Стоит отметить, что время в Турции совпадает с московским.

Еще один авиаперевозчик заступает с двумя дополнительными рейсами на маршрут Казань - Санкт-Петербург - 31 декабря и 8 января с вылетами в 13.15 и 13:20 соответственно. Другой перевозчик 28 и 30 декабря, а также 6 января также запускает в северную столицу России дополнительные авиарейсы - вылеты в 21.40, 21.50 и 04.30 соответственно.

Кроме того, с 28 декабря по 8 января в казанском аэропорту заработает дополнительная программа полетов в Сочи, Симферополь и Москву от третьего авиаперевозчика.

ИСТОЧНИК KP.RU