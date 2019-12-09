2019-12-09T12:24:03+03:00
Происшествия

В Татарстане два парня провалились под лед и чуть не погибли

Их спасли и у везли в больницу с переохлаждением
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Спасательную операцию проводили в воскресенье, 8 ноября, в 15.35 в Альметьевске сотрудники МЧС Татарстана и врачи "скорой помощи".

Там, на улице Шевченко на Каскаде прудов провалились под лед два молодых человека - 25-летний и 28-летний приятели. Первыми на месте оказались сотрудники экстренных служб, и они помогли пострадавшим выбраться на берег.

Оба молодых человека получили переохлаждение и их госпитализировали в Альметьевскую ЦРБ.

- Причина происшествия – выход людей на неокрепший лед, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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