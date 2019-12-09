Не курят и не пьют: Татарстан вошел в число регионов, где у людей отсутствуют вредные привычки

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-09T11:14:00+03:00

Чем выше рейтинг региона, тем меньше там распространены вредные привычки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сравнению с 2017 годом республика поднялась на 7 позиций и заняла 9 место

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Татарстан занял 9 место в списке регионов России по отсутствию у людей вредных привычек. За год республика поднялась на 7 позиций. Так, ее рейтинговый балл в 2018 году достиг 79,9.

При расчете рейтинга эксперты РИА учитывали потребление сигарет и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

Чем выше рейтинг региона, тем меньше там распространены вредные привычки. Так, самый здоровый образ жизни в стране ведут жители Чечни, Ингушетии и Дагестана, а самый не здоровый - жители Ямала, Камчатки и Магаданской области.

ИСТОЧНИК KP.RU