В Казани горожане самым лучшим для жизни назвали Приволжский район
Компания Domofond.ru огласила данные исследования городов за 2019 год. В частности, с помощью опроса населения выяснялось, где лучше всего жить.
В Казани горожане отдали предпочтение Приволжскому району, на втором месте Ново-Савиновский, а на третьем - Советский.
При составлении рейтинга учитывалось мнение местных жителей за 2018 и 2019 года в плане удовлетворенности состоянием экологии, чистотой, качеством услуг ЖКХ, отношением с соседями, работой общественного транспорта, условиями для развития детей, возможностью заниматься спортом и отдыхать, магазинами, безопасностью и стоимостью жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU