2019-12-09T09:50:02+03:00
Общество

В Казани горожане самым лучшим для жизни назвали Приволжский район

При составлении рейтинга учитывалось их мнение, в частности по таким позициям, как экология, чистота и услуги ЖКХ
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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Компания Domofond.ru огласила данные исследования городов за 2019 год. В частности, с помощью опроса населения выяснялось, где лучше всего жить.

В Казани горожане отдали предпочтение Приволжскому району, на втором месте Ново-Савиновский, а на третьем - Советский.

При составлении рейтинга учитывалось мнение местных жителей за 2018 и 2019 года в плане удовлетворенности состоянием экологии, чистотой, качеством услуг ЖКХ, отношением с соседями, работой общественного транспорта, условиями для развития детей, возможностью заниматься спортом и отдыхать, магазинами, безопасностью и стоимостью жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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