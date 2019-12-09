Ветром унесло: в Татарстане с оторвавшейся льдины спасли двух рыбаков

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-09T08:54:59+03:00

Для этого пришлось использовать судна на воздушной подушке

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Накануне вечером, когда было уже абсолютно темно, - в 18.53, в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в Спасском районе Татарстана на реке Волга терпят бедствия двое рыбаков.

Произошло этот около деревни Ржавец. Там оторвалась льдина с людьми, ее ветром начало уносить в сторону Камского Устья. Именно оттуда на помощь рыбакам и отправились спасатели на судне на воздушной подушке «Славир-9У».

Менее чем через час после сообщения они нашли льдину с рыбаками, она уже находилась в двух километрах от берега.

- В 20.42 люди доставлены на берег города Болгар, в медицинской помощи не нуждаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU