2019-12-08T17:27:17+03:00
Общество

В Чебоксарах 17-летний парень попросил таксиста купить продукты и не заплатил

Свои 3 тысячи рублей мужчина так и не получил
Владимир КРУПСКИЙ
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Предполагаемого злоумышленника вычислили.Предполагаемого злоумышленника вычислили.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В ночь на 7 декабря в полицию обратился 37-летний житель Чебоксар с заявлением о мошенничестве. По заказу неизвестного парня таксист приобрел продукты питания в кафе и доставил к дому по улице Дзержинского. Молодой человек сделал вид, что осуществляет безналичный перевод через мобильную систему, показал чебоксарцу сообщение об успешной трансакции, однако деньги на счет пострадавшего так и не поступили.

По камерам видеонаблюдения полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. По информации начальника следственного отдела ОП№1 Андрея Димитриева, 17-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и в настоящее время проходит по другому преступлению, дознание по которому проводится в ОП№1 столичного УМВД.

- В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщили в пресс-службе полиции Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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