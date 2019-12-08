В Чебоксарах 17-летний парень попросил таксиста купить продукты и не заплатил
В ночь на 7 декабря в полицию обратился 37-летний житель Чебоксар с заявлением о мошенничестве. По заказу неизвестного парня таксист приобрел продукты питания в кафе и доставил к дому по улице Дзержинского. Молодой человек сделал вид, что осуществляет безналичный перевод через мобильную систему, показал чебоксарцу сообщение об успешной трансакции, однако деньги на счет пострадавшего так и не поступили.
По камерам видеонаблюдения полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. По информации начальника следственного отдела ОП№1 Андрея Димитриева, 17-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и в настоящее время проходит по другому преступлению, дознание по которому проводится в ОП№1 столичного УМВД.
- В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщили в пресс-службе полиции Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU