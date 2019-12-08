"Вылезет ли "Рубин" из зоны вылета?": Казанцы готовятся к последней игре 2019 года

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-08T11:24:33+03:00

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Нынешний сезон для "Рубина" складывается пока не утешительно. Если старт у команды выдался удачным, то сейчас футболисты не показывают добротных результатов. Более того, из-за личных неудач и успехов конкурентов "Рубин" опустился в зону вылета, чего давненько уже не было.

Впрочем, шанс уйти на зимнюю паузу вне подвала турнирной таблицы у команды Шаронова есть. Для этого сегодня крайне необходимо обыгрывать на выезде дебютанта Премьер-лиги "Сочи".

Соперник "Рубина" на данный момент замыкает турнирную таблицу элиты отечественного футбола, набрав 14 очков. У "Рубина" 15 место и на 4 балла больше. Впрочем, легко в этом матче "Рубину" точно не будет. Достаточно вспомнить, что матч между этими командами в Казани завершился разгромной победой южан - 3:0.

- В РПЛ любой соперник сложный в каком-то плане, и игры показывают, что любая команда может обыграть любую, поэтому мы готовимся, исходя из того, какие плюсы и минусы имеет ФК "Сочи". Всегда работаем, исходя из этого, - заявил накануне матча тренер "Рубина" Роман Шаронов.

В случае успеха "Рубин" сможет набрать 21 очко и подняться на 11 место в турнирной таблице. Проиграв, казанцы ниже 15 строчки не опустятся, но зимовать отправятся, находясь в зоне вылета.

Матч "Сочи" - "Рубин" состоится 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU