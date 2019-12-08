"Есть еще и налоги, и расходы на текущую деятельность": Глава Минсельхоза Татарстана рассказал, почему зарплаты в республике ниже, чем в Пензе

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-08T12:26:08+03:00

Среднемесячная заработная плата в АПК республики за 10 месяцев текущего года составила 26,5 тысяч рублей Фото: Владимир КРУПСКИЙ

По уровню зарплат в сельском хозяйстве Татарстан лишь четвертый в Поволжье

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От того, какая оплата труда - стимулирующая или пассивная, - в конечном итоге зависит результативность труда исполнителей, их деловой настрой и экономика хозяйства в целом. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По его словам, среднемесячная заработная плата в АПК республики за 10 месяцев текущего года составила 26,5 тысяч рублей с учетом пищевой промышленности, в том числе по сельскому хозяйству - 24,9 тысяч рублей, это 69% от средней по экономике.

В целом среди регионов Приволжского федерального округа республика по уровню среднемесячной заработной платы занимает 4 место из 14 - впереди Пенза, Мари Эл, Мордовия. При этом по сравнению с прошлым годом республика поднялась на 2 позиции.

Основным источником увеличения добавленной стоимости в сельской хозяйственной отрасли является повышение производительности труда, а это количество произведенной товарной продукции на одного работника.

- Имея денежную выручку на 1 работника чуть более 500 тысяч рублей в таких районах, как Агрызский, Камско-Устьинский, просто невозможно платить по 25 тысяч рублей ежемесячно, так как есть еще и налоги, и расходы на текущую деятельность, - заявил Зяббаров.

ИСТОЧНИК KP.RU