Капремонт в Татарстане: Казань оказалось в числе отстающих

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-08T15:22:19+03:00

Капремонт в республике еще не завершен.

В столице республики программа капремонта еще не завершена

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В Татарстане завершаются работы по программе капремонта многоквартирных жилых домов 2019 года. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Он назвал муниципальные образования, которые не закончили работы по капремонту. Среди них, например, значится Казань. Кроме того, были названы муниципальные образования, которые не сдали представили акты ввода в эксплуатацию объектов после капремонта многоквартирных жилых домов.

Подробнее глава Минстроя РТ доложил о программе строительства детских садов и капремонте объектов дошкольного образования. Так, из 30 объектов на сегодня завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 28 детских садов.

Капитальный ремонт дошкольных учреждений на 5 декабря завершен на 104 объектах из 112. Работы продолжаются на 8-ми объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU