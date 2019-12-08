2019-12-08T18:20:38+03:00
Происшествия

В Татарстане девушка во время пьяной ссоры избила своего сожителя

Пострадавшего госпитализировали
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушку задержали.Девушку задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Распитие алкоголя вечером 6 декабря едва не привело к трагедии. 34-летняя женщина находилась в компании своего 35-летнего сожителя. Они выпивали и в ходе распития спиртного поссорились, да так, что девушка буквально набросилась на возлюбленного и нанесла ему множественные травмы.

- Мужчина с переломом тела грудины и переломами ребер госпитализирован в БСМП. Девушка задержана, - сообщили в пресс-службе республиканской полиции.

Отметим, что инцидент произошел в Набережных Челнах.В отношении девушки уже возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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