В Татарстане девушка во время пьяной ссоры избила своего сожителя
Пострадавшего госпитализировали
Девушку задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Распитие алкоголя вечером 6 декабря едва не привело к трагедии. 34-летняя женщина находилась в компании своего 35-летнего сожителя. Они выпивали и в ходе распития спиртного поссорились, да так, что девушка буквально набросилась на возлюбленного и нанесла ему множественные травмы.
- Мужчина с переломом тела грудины и переломами ребер госпитализирован в БСМП. Девушка задержана, - сообщили в пресс-службе республиканской полиции.
Отметим, что инцидент произошел в Набережных Челнах.В отношении девушки уже возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU