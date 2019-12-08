В Татарстане начали строить четыре крытых футбольных манежа

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-08T13:27:47+03:00

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В Татарстане дали старт строительству сразу четырех футбольных манежей. Два из них появятся в Казани, на улицах Чуйкова и Танковой. По одному спортобъекту возведут в Нижнекамске (улица Тукая) и Набережных Челнах (улица 40 лет Победы).

- Мы живем в тех климатических условиях, когда заниматься футболом можно только в летний период. Конечно, это сильно отражается на подготовке будущих спортсменов и в целом на любителях футбола. Поэтому принято решение в рамках празднования 100-летия ТАССР реализовать такие проекты. Это специальные спортивные проекты, которые мы уже в следующем году запустим в эксплуатацию. Считаю, что это важное событие для нашей республики, – отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Финансирование всех четырех спортивных объектов ведется из республиканского бюджета. Срок начала строительства объектов – 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU