2019-12-08T10:07:24+03:00
Спорт

Казанский "Зенит" проиграл "Крузейро" и сыграет лишь за бронзу клубного чемпионата мира

Татарстанцы не смогли преодолеть бразильский рубеж
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ВК "Зенит-Казань".Фото: ВК "Зенит-Казань".
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Волейболисты казанского "Зенита" упустили возможность выиграть первый трофей в нынешнем сезоне. Подопечные Владимира Алекно не смогли пробиться в финал клубного чемпионата мира в Бразилии, уступив местному "Крузейро".

На старте турнира казанцы уже играли с бразильским клубом и уступили в трех партиях. Потом последовали победы над катарским "Аль Райяном" и итальянской "Чивитановой". Впрочем, казанцы финишировали лишь третьими в группе и в полуфинале вновь наткнулись на "Крузейро".

В первой партии бразильцы смогли оторваться в счете на пять очков. Казанцы пробовали отыграться, но догнать соперника так и не смогли. Итог партии 25:21 в пользу "Крузейро". Второй сет прошел по схожему сценарию. Исключение было лишь одно. "Зенит" смог набрать на один балл больше - 22:25.

В третьей партии у казанцев было все, чтобы переломить ход матча. Игроки "Зенита" оторвались в счете на три очка и держали перевес почти до концовки партии. Правда, выиграть хотя бы партию казанцы не смогли. Бразильцы смогли не только догнать "Зенит", но и вырвать победу в партии - 25:23. В итоге 3:0 в пользу "Крузейро".

ИСТОЧНИК KP.RU

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