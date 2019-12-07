В Казани пройдут международные соревнования по плаванию в 2021 и 2024 годах

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-07T17:13:24+03:00

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В Глазго завершилось заседание бюро Европейской лиги плавания, во время которого было принято решение о выборе страны и города, где пройдут два крупных международных турнира. Спортивные чиновники выбрали Россию страной проведения в 2021 году Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде и в 2024 году Чемпионата Европы по водным видам спорта. Все соревнования пройдут в Казани.

Выбор Казани был обусловлен большим опытом проведения крупных международных соревнований и проведенными реновациями для деревни спортсменов, где смогут размещать участников соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU