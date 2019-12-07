2019-12-07T12:26:28+03:00
Общество

Минздрав Чувашии: Дети в больнице №2 в коридоре лежали во время санобработки

Вместе с тем чиновники признают, что лечебное заведение не соответствует санитарным нормам
Лика ИСАЕВА
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Медики прокомментировали скандал с маленькими пациентами в коридорах инфекционной больницыМедики прокомментировали скандал с маленькими пациентами в коридорах инфекционной больницы
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В республиканском минздраве прокомментировали скандальную ситуацию, когда одна из мам маленького пациента выложила в интернет, как детей разместили в коридоре местной инфекционной больницы №2.Ситуацию сразу взяли под контроль в прокуратуре Чувашии.

Чиновники из республиканского минздрава признали, что детская «инфекционка» не отвечает современным требованиям санэпидрежима, ведь здание построено в 1969 году.

Осенью 2018 года начали строительство нового корпуса, но его сдача в эксплуатацию запланирована в феврале 2020 года. Сейчас к уже построенному корпусу начали возводить трехэтажный пристрой, сейчас ведется строительство перехода.

- Начались работы по врезке одного корпуса в другой – они будут соединены переходом, - сообщила замминистра здравоохранения Чувашии Ирина Виноградова. - Для этого освободили площадь целого этажа – и здесь проводится капремонт. Пыль, грязь – как держать детей в таких условиях? Мы приняли решение дополнительно открыть отделение на 40 коек в Городской детской клинической больнице дети туда поступают круглосуточно. И в инфекционной больнице на Гладкова работают 110 коек.

Чиновники заверили, что никто из пациентов в коридорах не ночует. Видео сделано во время пересменки: во время санобработки палаты, из которой уже выписаны пациенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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