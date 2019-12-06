В Казани ищут водителя, который сбил на «зебре» 83-летнюю пенсионерку и сбежал
Сотрудники ГИБДД Казани ищут свидетелей наезда на пешехода, который произошёл накануне – 5 декабря в 17.45.
Около дома №61 на проспекте Ибрагимова 83-летняя женщина решили пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу – «зебре», и была сбита неустановленным пока автомобилем. Водитель последнего после наезда на человека поспешил скрыться.
У пенсионерки прибывшие на месте ДТП диагностировали у пострадавшей пенсионерки множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника.
- Очевидцев этого наезда просьба позвонить по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - призывает ГИБДД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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