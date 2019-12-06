В Казани ищут водителя, который сбил на «зебре» 83-летнюю пенсионерку и сбежал

СЕГОДНЯ 18:49 2019-12-06T18:49:14+03:00

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Сотрудники ГИБДД Казани ищут свидетелей наезда на пешехода, который произошёл накануне – 5 декабря в 17.45.

Около дома №61 на проспекте Ибрагимова 83-летняя женщина решили пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу – «зебре», и была сбита неустановленным пока автомобилем. Водитель последнего после наезда на человека поспешил скрыться.

У пенсионерки прибывшие на месте ДТП диагностировали у пострадавшей пенсионерки множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника.

- Очевидцев этого наезда просьба позвонить по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - призывает ГИБДД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU