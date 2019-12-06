Во время празднования Нового года 2020 из Казани запустят дополнительные поезда в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург

СЕГОДНЯ 19:14 2019-12-06T19:14:43+03:00

Только между столицей России это будет семь составов

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Так, в преддверии и в сами праздники на Новый год 2020 между столицей Татарстана и Москвой запустят семь дополнительных поездов.

С 25 по 30 декабря, с 1 по 8, а также 11 января их отправление из Казани намечено в 21.45, а прибытие в Москву в 12.15 следующего дня. Обратно данный поезд №205/206 будет отходить с 27 по 31 декабря, с 2 по 10 января и 13 января в 1.30, прибытие в Казань – в 15.53.

Другой поезд на данном направлении и под номером 295/296 отправится из столицы Татарстана 6, 7, 8, 11, 12 января в 22.28, и прибудет в Москву на следующий день в 12.35. Обратно отправление намечено с 8 по 10 января в 2.10 с прибытием в Казань в 17.41.

Также поезд №243/244 Казань – Москва отправится 26, 27 и 29 декабря в 22.28, прибудет на конечную в 12.35 следующего дня. Из столицы состав тронется 28, 29, 30, 31 декабря в 2.10, а прибудет в Казань в 17.41.

Далее на этом же направлении поезд №285/286 будет отходить 27, 28, 29 декабря и 5, 7, 8, 12 января в 15.15, с прибытием в Москву на следующие сутки в 4.35. Обратно 28, 29, 30 декабря, 6, 8, 9, 13 января в 13.40, с прибытием в 5.45.

А Поезд №215/216 Казань – Москва будет отходить 27, 28, 29 декабря и с 5 по 8 января в 7.08, прибудет он в столицу в 21.39, а 28 декабря – в 21.57. В Казань поезд отправится 28, 29, 30 декабря и с 6 по 9 января в 3.10, с прибытием на конечную в 18.35.

Поезд №215/280 из Казани в Москву отправится 30 декабря в 7.08 и прибудет в 21.57. Отправление в столицу Татарстана 31 декабря в 2.40, прибытие в Казань в 18.28, далее состав проследует до Ижевска.

Седьмой по счету поезд №274/273 Москва-Казань отправляется с 28 по 31 декабря, с 2 по12 января в 1.15, и прибудет в столицу Татарстана в 13.00. Обратно он отправится с 28 по 30 декабря, со 2 по 12 января в 16.00 с прибытием в 4.57.

Также из Казани отправят и дополнительные пассажирские составы в Санкт-Петербург. Так, из северной столицы поезд №173/174 будет отходить 27 декабря, 1, 5, 8 января в 17.25, а прибудет в Казань на следующий день в 22.50. Обратно 3, 4, 6 января в 15.26, с прибытием в 22.50.

Из Казани поезд отправится 29 декабря, 3, 5, 6, 7, 8 января в 1.30, а прибудет в Санкт-Петербург в 4.20, 10 января будет отходить в 1.20, прибудет в Санкт-Петербург на следующий день в 4.20.

Кроме того, из Екатеринбурга в Казань дополнительный поезд №291/292 отправится 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января в 19.00, прибудет на следующий день в 10.30. Обратно 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января в 19.58, с прибытием в Екатеринбург на следующий день в 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU