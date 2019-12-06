Придушил подушкой и угрожал убить: житель Чувашии за измывательства над любовницей отделался штрафом

СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-06T16:29:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Угроза убийством и нанесение побоев лицом уже подвергнутым наказанию за это – суд признал в этом виновным 32-летнего жителя Старый Сундырь Комсомольского района Чувашии.

Так, было установлено, что днем 15 июля этого года у себя дома пьяный мужчина, которого уже до этого привлекали к административной ответственности за побои, во время ссоры со своей 28-летней любовницей схватил ее за волосы и утащил в комнату. Там он повалили женщину на диван и придушил подушкой. Все это время он угрожал сожительнице убить ее. Именно по данному факту в отношении мужчины и было возбуждено уголовное дело.

- В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU