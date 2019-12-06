10 декабря в Советском районе Казани почти на сутки массово отключат воду

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-06T18:05:57+03:00

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К этому стоит приготовиться заранее. В Советском районе столицы Татарстана запланировано массовое отключение воды. Причем почти на целые сутки. Причина этого в проводимых работах по подключению водопроводов.

Так, с 9.00 10 декабря до 6.00 11 декабря краны пересохнут по адресам: ул.Журналистов, 57, 62, 101, 103, 107, 107а, Сибирский тракт, нечетные номера домов с №45а по №75, четные номера домов с №44 по №78, ул.Ягодная, четные номера домов с №2 по №62, нечетные номера домов с №1 по №41, а также в домах, расположенных по улицам: 1-я Вольская, Альметьвская, Белогорская, Березка, Динамо, Односторонка Ноксинская, Пешеходная, Рудная, Самодеятельности.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU