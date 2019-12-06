Татарстан собирается расширять сотрудничество с Таиландом
В пятницу, 6 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Таиланд в России Тханатипом Упатисингом. Она состоялась в Доме Правительства республики.
Стороны обсудили перспективы для расширения сотрудничества. Ведь по итогам 2018 года татарстанско-таиландский товарооборот составил порядка 60 миллионов долларов США.
Фото: пресс-служба президента Татарстана
- Считаю, что нам нужно работать над увеличением объема и номенклатуры товарооборота. В целом есть большой потенциал для развития связей с компаниями из Таиланда в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов к ним, - заявил Рустам Минниханов.
Тханатип Упатисинг, в свою очередь отметил, что его страна готова сотрудничать с Татарстаном.
- По мнению господина Тханатипа Упатисинга, можно многое сделать в части развития татарстано-таиландских отношений. Это касается как экономики и промышленности, так и туристического потенциала, - сказал гость.
Фото: пресс-служба президента Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU