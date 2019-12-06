2019-12-06T15:53:11+03:00
Политика

Татарстан собирается расширять сотрудничество с Таиландом

Это во время встречи обсудили глава республики Рустам Минниаханов и посол Королевства в России Тханатип Упатисинг [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В пятницу, 6 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Таиланд в России Тханатипом Упатисингом. Она состоялась в Доме Правительства республики.

Стороны обсудили перспективы для расширения сотрудничества. Ведь по итогам 2018 года татарстанско-таиландский товарооборот составил порядка 60 миллионов долларов США.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

- Считаю, что нам нужно работать над увеличением объема и номенклатуры товарооборота. В целом есть большой потенциал для развития связей с компаниями из Таиланда в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов к ним, - заявил Рустам Минниханов.

Тханатип Упатисинг, в свою очередь отметил, что его страна готова сотрудничать с Татарстаном.

- По мнению господина Тханатипа Упатисинга, можно многое сделать в части развития татарстано-таиландских отношений. Это касается как экономики и промышленности, так и туристического потенциала, - сказал гость.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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