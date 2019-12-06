ВТБ разместил облигации на сумму более 95 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-06T14:39:08+03:00

Изменить размер текста: A A

За одиннадцать месяцев 2019 года ВТБ выпустил облигации на сумму 96,5 млрд рублей. Это в пять раз выше объемов аналогичного периода прошлого года. В январе-ноябре 2018 года ВТБ привлек 20 млрд рублей за счет размещения бондов. 80% от выпущенных бумаг в 2019 года пришлось на продажи через собственные каналы банка.

Всего в 2019 году ВТБ разместил десять выпусков годовых рублевых облигаций на 84,5 млрд рублей, два выпуска – полугодовых на 7 млрд рублей и пять – инвестиционных на 5 млрд рублей. В настоящий момент идет размещение тринадцатого выпуска облигаций. Купонный доход по ним составляет 6,3% годовых. Купить облигации можно дистанционно через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», а также более чем в 560 офисах ВТБ с форматом обслуживания «Привилегия», предлагающих инвестиционные продукты. Бумаги размещаются по открытой подписке. Сбор и удовлетворение заявок на их приобретение происходит каждый день.

- Розничные клиенты начинают активнее пользоваться инвестиционными инструментами, спрос на них растет, и мы стараемся его удовлетворить. ВТБ предлагает широкую линейку продуктов, облигации банка всегда доступны к приобретению через «ВТБ Мои Инвестиции». Мы верим, что в будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений населения. При этом наша задача - сделать процесс вложения средств в ценные бумаги максимально простым и понятным. Уже сейчас покупка облигаций возможна в один клик, процедура не сложнее, чем открытие вклада, - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.