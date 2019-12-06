В татарстанской многодетной семье погибла 5-месячная девочка

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-06T14:42:29+03:00

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Трагический случай произошел в семье многодетной матери из Нижнекамска. 22-летняя женщина одна воспитывает трех детей. Младшая, пятимесячная, приболела, подцепила инфекцию. Вечером 4 декабря женщина уложила всех трех детей спать, и уснула сама. На следующий день в 11.00 она подошла к коляске, в которой спала младшая дочь, и обнаружила, что девочка умерла.

Тело ребенка передали судмедэкспертам, которые выяснили, что младенец погиб в результате асфиксии - захлебнулся своими рвотными массами.

Известно, что мать погибшей девочки нигде не работает, супруга у нее нет, семью содержит на детские пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU