2019-12-06T15:02:48+03:00
Общество

В Казани появится мемориальная доска герою-танкисту Семену Коновалову

Она будет установлена на фасаде дома №15 на улице Кирпичникова
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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В понедельник, 9 декабря, в Казани увековечат память Героя Советского Союза Семена Коновалова. Мемориальная доска танкисту-асу будет установлена на фасаде дома №15 по улице Кирпичникова, где он жил в период с 1961 по 1989 года. Торжественное мероприятие состоится в 14.30.

Отметим, что уроженец села Ямбулатово (сейчас – Верхнеуслонский район Татарстана - Ред.) Семен Коновалов 13 июля 1942 года, во время Воронежско-Ворошиловградской операции, командуя экипажем танка КВ-1, уничтожил 15 танков и самоходную артиллерийскую установку противника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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