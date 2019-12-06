В Казани появится мемориальная доска герою-танкисту Семену Коновалову
Она будет установлена на фасаде дома №15 на улице Кирпичникова
Фото: ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:
В понедельник, 9 декабря, в Казани увековечат память Героя Советского Союза Семена Коновалова. Мемориальная доска танкисту-асу будет установлена на фасаде дома №15 по улице Кирпичникова, где он жил в период с 1961 по 1989 года. Торжественное мероприятие состоится в 14.30.
Отметим, что уроженец села Ямбулатово (сейчас – Верхнеуслонский район Татарстана - Ред.) Семен Коновалов 13 июля 1942 года, во время Воронежско-Ворошиловградской операции, командуя экипажем танка КВ-1, уничтожил 15 танков и самоходную артиллерийскую установку противника.
ИСТОЧНИК KP.RU