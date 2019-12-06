2019-12-06T13:58:06+03:00
Происшествия

В Казани из банковской ячейки бизнесмена выкрали 5,4 миллиона рублей и 10 тысяч евро

Мужчина решил проверить свои сбережения и обомлел
Лика ИСАЕВА
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В последний раз бизнесмен проверял свою ячейку в конце октября - все деньги были на месте.В последний раз бизнесмен проверял свою ячейку в конце октября - все деньги были на месте.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Неприятный сюрприз ожидал казанского бизнесмена, который в начале декабря решил проверить свою ячейку в одном из местных банков. Когда он ее открыл своим ключом, то обомлел - она была пуста.

Как сообщил собственный источник "Комсомольской Правды - Казань" в правоохранительных органах, приехавшим на место происшествия полицейским мужчина рассказал, что в последний раз посещал банк в начале октября все было в порядке, а теперь оттуда исчезли 5,4 миллиона рублей и 10 тысяч евро. Ключ от персональной ячейки, по словам бизнесмена, он никому не передавал, да и доступ к ней возможен только при его личном присутствии.В итоге по факту исчезновения денег возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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