В казанском метро появится новый поезд за 389 миллионов рублей
Его Метроэлектротранс города купил у Метровагонмаша
Новый четырехвагонный поезд метро в Казань прибудет в первом квартале 2020 годаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что в казанском метро скоро будет запущен новый поезд. Его МУП «Метроэлектротранс» города приобрел у Метровагонмаша. Покупка обошлась в 389 миллионов рублей. Ранее предприятие публиковало тендер на сайте госзакупок и проводило аукцион на поставку нового поезда.
Отметим, что четырехвагонный состав в казанское метро прибудет в первом квартале 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU