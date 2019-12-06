В казанском метро появится новый поезд за 389 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-06T13:28:00+03:00

Новый четырехвагонный поезд метро в Казань прибудет в первом квартале 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Стало известно, что в казанском метро скоро будет запущен новый поезд. Его МУП «Метроэлектротранс» города приобрел у Метровагонмаша. Покупка обошлась в 389 миллионов рублей. Ранее предприятие публиковало тендер на сайте госзакупок и проводило аукцион на поставку нового поезда.

Отметим, что четырехвагонный состав в казанское метро прибудет в первом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU