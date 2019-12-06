В одном из торговых центров Казани стартуют бесплатные киносеансы

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-06T12:53:54+03:00

Правда, сеансы будут проходить не в кинозале, а на территории фуд-корта Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В декабре в торговом центре по адресу: проспект Победы, 141, начнут бесплатно показывать кино. Речь идет как о полнометражных фильмах, так и о коротком метре, а также мультфильмах. Показы будут проходит по четвергам и субботам на территории фуд-корта.

Так, в первом случае начало сеансов намечено на 19.00. В это время будут показывать кино 16+. Так, 12 декабря это будет «Карнавальная ночь», 19 декабря – короткометражное кино «Теленок» и «Валенки». При этом намечен кинопоказ и на среду, 25 декабря, - «Счастье это…»

Что же касается суббот, то начало детских сеансов в 17.00. Так, 7 декабря покажут «Кыш и Двапортфеля», 14 декабря – «Медведи Буни: таинственная зима», 21 декабря – «Детская анимация», 28 декабря – «Элиот».

ИСТОЧНИК KP.RU