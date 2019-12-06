2019-12-06T18:29:09+03:00
Общество

К 2022 году количество жителей Набережных Челнов может достигнуть 539 тысяч человек

По словам мэра города, наблюдается естественный прирост за счет рождаемости
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что в городе наблюдается естественный прирост населения за счет рождаемости.

Так, к 2022 году число жителей татарстанского автограда может достигнуть 539 тысяч человек. Такая цифра была названа на сессии горсовета в докладе о прогнозе социально-экономического развития Набережных Челнов на 2020-2022 года.

Кроме этого, к 2022 году в городе возможен рост объемов промышленной продукции за счет обрабатывающих производств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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