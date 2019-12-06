2019-12-06T13:09:54+03:00
Происшествия

В Нижнекамске во время пожара погибла пенсионерка, также пострадал ее сын

Припаркованные автомобили мешали пожарной технике быстро подобраться к очагу
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Пожар в квартире на втором этаже дома на улице Гагарина в Нижнекамске начался в четверг, 5 декабря, в 23.09. Приехавшие спасатели сразу не смогли подобраться на своей технике к нужному подъезду - мешали припаркованные автомобили, пришлось остановиться неподалеку.

Из окна квартиры к этому времени вовсю уже валили клубы черного дыма. Но открытого горения не наблюдалось, также не были слышны и крики о помощи.

Соседи рассказали пожарным, что внутри квартиры могут находиться люди. Дверь туда была закрыта, на стуки никто не открывает. При помощи бензореза пожарные смогли попасть внутрь. Там в коридоре они обнаружили живого 44-летнего мужчину. Его вывели на свежий воздух, предварительно надев спасательное устройство капюшенного типа. Медики тут же госпитализировали мужчину в Нижнекамскую ЦРБ.

Далее пожарными в той самой квартире было обнаружено тело 67-летней матери спасенного. Женщина лежала на диване в спальной комнате.

- Горели диван и шкафа, квартира закопчена, - сообщили в МЧС Татарстана. - Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Причина его возникновения устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В татарстанской многодетной семье погибла 5-месячная девочка
ВТБ разместил облигации на сумму более 95 млрд рублей
В Казани из банковской ячейки бизнесмена выкрали 5,4 миллиона рублей и 10 тысяч евро
В казанском метро появится новый поезд за 389 миллионов рублей
В одном из торговых центров Казани стартуют бесплатные киносеансы
В Татарстане во время пожара в своем доме сгорела пенсионерка
Четвертый раз за 2019 год: Владимир Путин все-таки приедет в Татарстан
Миэлла, Сати, Мартин и Лея: топ редких имен Казани
Татарстан не даст Набережным Челнам денег на погашение долга за автобусы
Казанский зоопарк "Река Замбези" проверила инспекция Госстройнадзора Татарстана
Казанский радиомеханический колледж вновь в числе победителей на получение грантов Минпросвещения России
Новый год 2020 в Йошкар-Оле: где и когда зажгут свои огни городские елки
Скончался судья Арбитражного суда Татарстана Андрей Юшков
В Казани появятся «умные столбы», которые улучшат качество сотовой связи
В Марий Эл в аварии КАМАЗа и "Нивы" погибла пассажирка внедорожника
В Татарстане во время движения у водителя произошел инфаркт, он умер
Лучшим волонтером России в 2019 году стала девушка из Казани
До конца 2019 года в Татарстане откроются 6 модернизированных кинозалов
В центре Ульяновска установят светодиодный фонтан
Казанский техникум информационных технологий и связи станет международным
В Казани мокрый снег и до 2 градусов тепла