В Нижнекамске во время пожара погибла пенсионерка, также пострадал ее сын

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-06T13:09:54+03:00

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Пожар в квартире на втором этаже дома на улице Гагарина в Нижнекамске начался в четверг, 5 декабря, в 23.09. Приехавшие спасатели сразу не смогли подобраться на своей технике к нужному подъезду - мешали припаркованные автомобили, пришлось остановиться неподалеку.

Из окна квартиры к этому времени вовсю уже валили клубы черного дыма. Но открытого горения не наблюдалось, также не были слышны и крики о помощи.

Соседи рассказали пожарным, что внутри квартиры могут находиться люди. Дверь туда была закрыта, на стуки никто не открывает. При помощи бензореза пожарные смогли попасть внутрь. Там в коридоре они обнаружили живого 44-летнего мужчину. Его вывели на свежий воздух, предварительно надев спасательное устройство капюшенного типа. Медики тут же госпитализировали мужчину в Нижнекамскую ЦРБ.

Далее пожарными в той самой квартире было обнаружено тело 67-летней матери спасенного. Женщина лежала на диване в спальной комнате.

- Горели диван и шкафа, квартира закопчена, - сообщили в МЧС Татарстана. - Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Причина его возникновения устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU