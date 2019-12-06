В Татарстане во время пожара в своем доме сгорела пенсионерка
Пожар в частном домовладении семьи из села Юлсубино в Рыбно-Слободском районе Татарстана начался ночью 5 декабря. Первый звонок в службу "112" поступил в 00.20, и на место выехали пожарные. Местные жители сделали еще несколько звонков, и сообщили, что из-за порывистого сильного ветра есть угроза распространения огня на соседнее хозяйство.
Приехавшие пожарные обнаружили, что один из домов, где проживала семья из трех человек, полностью объят пламенем, горел уже и соседний дом с надворными постройками на общей площади 170 квадратных метров.
Очевидцы сообщили, что внутри дома осталась женщина, однако внутрь проникнуть, чтобы ее спасти, уже было невозможно - полыхал огонь и была угроза обрушения конструкций.
Когда пожар потушили, то в спальной комнате нашли сильно обгоревшее тело 67-летней женщины.
- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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