Миэлла, Сати, Мартин и Лея: топ редких имен Казани
В ЗАГСе столицы Татарстана специалисты подвели итоги прошлой недели – с 25 ноября по 1 декабря. Так по их данным за этот период в городе было зарегистрировано рождение 357 детей. Из 170 – это мальчики, а 187 – девочки.
Не забыли составить и традиционный рейтинг имен, которыми казанцы нарекали своих новорожденных детей.
Так, на прошлой неделе в список самых популярных попали: Полина, Амина, Амалия, Ева, Тимур, Александр, Есения, Ясмина и Ранель.
Топ же самых редких имен в этот раз выглядит следующим образом: Миэлла, Сати, Клим, Инга, Сергей, Мартин, Алексия, Муслим, Лея и Вениамин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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