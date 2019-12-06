Миэлла, Сати, Мартин и Лея: топ редких имен Казани

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-06T11:58:41+03:00

С 25 ноября по 1 декабря в городе было зарегистрировано рождение 357 детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Специалисты городского ЗАГСа подвели итоги прошлой недели и выяснили, как жители называли своих новорожденных детей

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В ЗАГСе столицы Татарстана специалисты подвели итоги прошлой недели – с 25 ноября по 1 декабря. Так по их данным за этот период в городе было зарегистрировано рождение 357 детей. Из 170 – это мальчики, а 187 – девочки.

Не забыли составить и традиционный рейтинг имен, которыми казанцы нарекали своих новорожденных детей.

Так, на прошлой неделе в список самых популярных попали: Полина, Амина, Амалия, Ева, Тимур, Александр, Есения, Ясмина и Ранель.

Топ же самых редких имен в этот раз выглядит следующим образом: Миэлла, Сати, Клим, Инга, Сергей, Мартин, Алексия, Муслим, Лея и Вениамин.

ИСТОЧНИК KP.RU