2019-12-06T12:02:28+03:00
Общество

Четвертый раз за 2019 год: Владимир Путин все-таки приедет в Татарстан

Очередной визит Президента России подтвердил глава республики Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
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Владимир Путин примет участие в празднике на заводе "КАМАЗ" в Набережных ЧелнахВладимир Путин примет участие в празднике на заводе "КАМАЗ" в Набережных ЧелнахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Информация о том, что Президент России Владимир Путин в четвертый раз за 2019 год приедет в Татарстан подтвердилась. О его очередном визите сообщил глава республики Рустам Миннианов во время очередного мероприятия в честь 50-летия «КАМАЗа» в Набережных Челнах.

Так, 13 декабря Владимир Путин примет участие в празднике на площадке автогиганта в Набережных Челнах. Отметим, что для празднования юбилея предприятия ранее был создан федеральный оргкомитет, который возглавил зампред Правительства России Дмитрий Козаков.

Напомним, в последний раз Владимир Путин приезжал в Татарстан 27 августа текущего года. Тогда он принял участие в закрытии чемпионата рабочих профессии WorldSkills-2019 в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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