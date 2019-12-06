Татарстан не даст Набережным Челнам денег на погашение долга за автобусы
Набережным Челнам придется самостоятельно погашать долг в 70,6 миллиона рублей за лизинговые автобусы. Из бюджета Татарстана никаких денег на это выделено не будет. Об этом журналистам сообщили официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
Правда, и со стороны города пока просьб о помощи не поступало.
Напомним, ранее Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск «Лизинговой компании «КАМАЗ»», которая требовала от МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов выплатить долг по лизинговым платежам за предоставленные автобусы и расходов по госпошлине.
Изначально истец требовал выплаты 120,8 миллиона рублей, но суд остановился на сумме в 70,6 миллиона.
ИСТОЧНИК KP.RU