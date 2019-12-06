2019-12-06T10:59:17+03:00
Общество

Казанский радиомеханический колледж вновь в числе победителей на получение грантов Минпросвещения России

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Фото: предоставлено пресс-службойФото: предоставлено пресс-службой
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Казанский радиомеханический колледж победил в Конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям», федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования».

В колледже на грант нацпроекта «Образование» будут оборудованы 5 высокотехнологичных мастерских по приоритетным группам компетенций: «Работы на универсальных станках», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Метрология КИП», «Инженерный дизайн CAD», «Электроника».

Напомним, что Казанский радиомеханический колледж в 2018 году также стал победителем на получение грантов Министерства просвещения Российской Федерации и получил около 25 млн рублей из федерального бюджета на обновление и модернизацию материально-технической базы. При софинансировании средств из бюджета РТ и работодателей в целом учебному заведению выделено более 38 млн рублей. Полученные средства были направлены на развитие материально-технической базы укрупненной группы специальности «Электроника, радиотехника и системы связи». Это такие наиболее востребованные и перспективные специальности, как «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Радиоаппаратостроение», «Электронные приборы и устройства».

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