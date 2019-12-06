Скончался судья Арбитражного суда Татарстана Андрей Юшков
В четверг, 5 декабря, скончался судья Арбитражного суда Татарстана Андрей Юшков. Мужчине было 57 лет.
- Андрей Юрьевич обладал высоким профессиональным уровнем теоретических знаний и практических навыков при осуществлении правосудия, добросовестно относился к выполнению служебных обязанностей. Он был скромным, честным и добросовестным человеком, надёжным и добрым другом, - сообщает пресс-служба суда.
Известно, что Юшков родился 13 марта 1962 года в Елабуге. В 1991 году он окончил Казанский государственный университет по специальности правоведение. В 1998 году он был избран судьей Арбитражного суда Татарстана.
В 2012 году Юшков получил звание почетного работника судебной системы, а спустя четыре года стал заслуженным юристом республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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