В Казани появятся «умные столбы», которые улучшат качество сотовой связи

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-06T10:21:39+03:00

Сейчас стоит вопрос о соблюдении при установке данных опор эстетических норм и норм безопасности

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В историческом центре Казани появятся «умные столбы» для улучшения приема сотовой связи. О поддержки данной инициативы Казанским Кремлем журналистам сообщила его официальный представитель Лилия Галимова.

Со слов Галимовой, сейчас стоит вопрос о соблюдении при установке данных опор эстетических норм и норм безопасности. Сейчас разрабатывается дизайна «умных столбов».

Напомним, накануне также стало известно, что в 22 населенных пунктах Татарстана отсутствует сотовая связь. Еще в 107 – есть покрытие только одного оператора. Также без "связи" сейчас остаются около 8 километров трассы М7, 6 километров трассы Казань-Оренбург и 1 километр трассы Казань-Ульяновск.

ИСТОЧНИК KP.RU