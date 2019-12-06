2019-12-06T10:21:39+03:00
Общество

В Казани появятся «умные столбы», которые улучшат качество сотовой связи

Сейчас стоит вопрос о соблюдении при установке данных опор эстетических норм и норм безопасности
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас разрабатывается дизайна «умных столбов»Сейчас разрабатывается дизайна «умных столбов»Фото: Александр Новиков
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В историческом центре Казани появятся «умные столбы» для улучшения приема сотовой связи. О поддержки данной инициативы Казанским Кремлем журналистам сообщила его официальный представитель Лилия Галимова.

Со слов Галимовой, сейчас стоит вопрос о соблюдении при установке данных опор эстетических норм и норм безопасности. Сейчас разрабатывается дизайна «умных столбов».

Напомним, накануне также стало известно, что в 22 населенных пунктах Татарстана отсутствует сотовая связь. Еще в 107 – есть покрытие только одного оператора. Также без "связи" сейчас остаются около 8 километров трассы М7, 6 километров трассы Казань-Оренбург и 1 километр трассы Казань-Ульяновск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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