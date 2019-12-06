В Марий Эл в аварии КАМАЗа и "Нивы" погибла пассажирка внедорожника

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-06T09:33:19+03:00

С места происшествия Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 5 декабря, днем на 22 километре трассы 88К-002 в Медведевском районе республики. По предварительным данным, на повороте на полигон мусорных отходов. Как оказалось, 82-летний водитель отечественного внедорожника "Нива", житель Нижегородской области, врезался в КАМАЗ.

В салоне "Нивы" от полученных травм на месте аварии скончалась 78-летняя супруга-пассажирка, Ее тело оказалось зажато в автомобиле.

На место дорожно-транспортного происшествия выдвинулась оперативная группа Центрального аварийно-спасательного отряда.

- Прибыв на место, деблокировали тело погибшей пенсионерки, водитель "Нивы" с травмами различной степени тяжести увезен на «скорой помощи», - сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы. - 22-летний водитель КАМАЗа не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU