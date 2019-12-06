2019-12-06T09:11:09+03:00
Происшествия

В Татарстане во время движения у водителя произошел инфаркт, он умер

Его автомобиль на встречке врезался в легковушку
Лика ИСАЕВА
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Авария произошла на мостуАвария произошла на мосту
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Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на мостовой развязке в Алексеевском районе республики 5 декабря. 62-летний водитель малолитражки "КИА Матиз" выехал на встречку, где его автомобиль столкнулся с "КИА Сид". В результате аварии помощь медиков водителю "Матиза" уже не понадобилась. Он скончался еще до приезда "скорой".

Во время экспертизы выяснилось, что смерть водителя наступила из-за перенесенного во время поездки инфаркта. По версии правоохранителей, мужчине стало плохо, и он уже не смог справиться с управлением легковушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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