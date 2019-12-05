Лучшим волонтером России в 2019 году стала девушка из Казани
Волонтером года в России стала жительница Казани Инесса Клюкина. В четверг, 5 декабря, она получила награду из рук Президента страны Владимира Путина. Итоги конкурса были проведены в Международный день волонтера.
- Добрый день и я хочу выразить огромную благодарность всем, кто оценил наш проект. Я хочу поздравить вас с праздником, потому что каждый из вас меняет жизнь людей, с которыми соприкасается, - сказала девушка.
Инессу на своей соцстранице поздравил и глава Татарстана Рустам Минниханов.
- Поздравляю Инессу и всех добровольцев с Международным днем добровольца! Спасибо вам за ваши добрые и очень важные дела! – отметил Минниханов.
Инесса создатель проекта творческая инклюзивная студия «Э-моция». Миссия студии заключается в формировании позитивного образа активного человека с инвалидностью посредством театрального творчества, а также в расширении инклюзивного сообщества.
ИСТОЧНИК KP.RU