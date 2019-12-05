В Татарстане пьяный мужчина поджег свою подругу

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-05T15:12:21+03:00

На время следствия мужчина взят под стражу Фото: Из материалов пресс-службы

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Уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Бугульмы возбуждено по статье "Покушение на убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии". Мужчине уже предъявлено обвинение.

Как полагает следствие, все произошло из-за пьянства 38-летнего бугульминца. 24 ноября обвиняемый вместе с друзьями и своей сожительницей, страдающей заболеванием суставов, пьянствовали у него в частном доме. Когда вечером гости ушли, а парочка легла спать, то спустя некоторое время женщина проснулась. Перед ней стоял сожитель с канистрой и зажигалкой в руках.

- В следующий момент мужчина бросил на облитое бензином одеяло зажигалку и ушел, - рассказали в СУ СКР Татарстана. - Женщину вытащил из огня сосед, которому злоумышленник сообщил о возгорании. В результате пожара дом сгорел полностью. Женщина получила ожоги ног.

Своей вины мужчина не признал, сообщив, что не помнит происходивших событий. На время следствия он взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU