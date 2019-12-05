2019-12-05T16:39:03+03:00
Происшествия

Душила и угрожала выбросить в мусорку: в Чувашии женщине, которая жестко обращалась с ребенком, дали условный срок

Сейчас пострадавший находится в социальном учреждении
Алина ГАБДУЛИНА
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Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестким обращением, а также в истязании ребенкаЖенщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестким обращением, а также в истязании ребенкаФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В Мариинском Посаде суд вынес приговор женщине, которая жестоко обращалась со своим ребенком. Так, она систематически оказывала на него физическое воздействие: душила, а однажды и вовсе угрожала выбросить его в мусорку.

- В один из дней подсудимая поднесла ребенка к мусорному контейнеру, стала трясти над ним, высказывая слова угрозы выброса несовершеннолетнего сына в данный контейнер, - сообщает прокуратура Чувашии.

Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестким обращением, а также в истязании ребенка. Свою вину она признала и получила 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

- В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении. После вступления судебного решения в законную силу будет рассмотрен вопрос об инициировании процедуры лишения осужденной родительских прав, - отмечает надзорное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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