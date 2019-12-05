До конца 2019 года в Татарстане откроются 6 модернизированных кинозалов
До конца 2019 года в Татарстане откроются шесть модернизированных кинозалов. Сделано это будет в рамках национального проекта «Культура».
- Первыми свои двери для зрителей откроют 4 кинозала в селе Осиново Зеленодольского района (10 декабря, ТЦ «Радужный»), а в последнюю неделю уходящего года - в городе Елабуга (26 декабря) и в селе Новошешминск (27 декабря), - сообщает министерство культуры республики.
Известно, что каждый зал будет оснащен современным кинопроекционным и звуковым оборудованием.
- По-прежнему обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал, - отмечает ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU