До конца 2019 года в Татарстане откроются 6 модернизированных кинозалов

СЕГОДНЯ 19:55 2019-12-05T19:55:10+03:00

Сделано это будет в рамках национального проекта «Культура»

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До конца 2019 года в Татарстане откроются шесть модернизированных кинозалов. Сделано это будет в рамках национального проекта «Культура».

- Первыми свои двери для зрителей откроют 4 кинозала в селе Осиново Зеленодольского района (10 декабря, ТЦ «Радужный»), а в последнюю неделю уходящего года - в городе Елабуга (26 декабря) и в селе Новошешминск (27 декабря), - сообщает министерство культуры республики.

Известно, что каждый зал будет оснащен современным кинопроекционным и звуковым оборудованием.

- По-прежнему обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал, - отмечает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU