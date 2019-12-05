2019-12-05T12:36:51+03:00
Общество

Рустам Минниханов отправиться в Белоруссию, где встретиться с Лукашенко

Они обсудят расширение сотрудничества сторон
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Стало известно, что глава Татарстана Рустам Минниханов планирует рабочую поездку в Белоруссию. Там он встретиться с главой президентом страны Александром Лукашенко. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Минниханов и Лукашенко планируют обсудить расширение сотрудничества сторон, в частности по развитию газомоторного транспорта.

Так, возможными направлениями сотрудничества могут стать проект по созданию газомоторных двигателей, расширению объема номенклатуры поставок автокомпонентов для завода «КАМАЗ», а также поставки автошин и продукции химических предприятий Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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