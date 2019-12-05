Рустам Минниханов отправиться в Белоруссию, где встретиться с Лукашенко
Стало известно, что глава Татарстана Рустам Минниханов планирует рабочую поездку в Белоруссию. Там он встретиться с главой президентом страны Александром Лукашенко. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
Минниханов и Лукашенко планируют обсудить расширение сотрудничества сторон, в частности по развитию газомоторного транспорта.
Так, возможными направлениями сотрудничества могут стать проект по созданию газомоторных двигателей, расширению объема номенклатуры поставок автокомпонентов для завода «КАМАЗ», а также поставки автошин и продукции химических предприятий Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU