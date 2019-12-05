Новый год-2020 в Казани: улицы Сибгата Хакима и Бондаренко перекроют на две недели из-за праздничных мероприятий

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-05T10:06:16+03:00

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Основные праздничные мероприятия по случаю Нового года в Казани, как известно, пройдут на площадке около "Чаши". В связи с этим, с 26 декабря до 9 января будет ограничено движение по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.

Так, с 00.00 26 декабря до 00.00 9 января будет закрыт проезд по ул.Сибгата Хакима, в обе стороны – на участке от пересечения с ул.Декабристов до пересечения с ул.Абсалямова, а также по ул.Бондаренко, в обе стороны – на участке от жилого дома №3 по ул.Сибгата Хакима до примыкания к ул.Сибгата Хакима.

Ограничение движения связано с подготовкой и проведением новогодних праздничных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU